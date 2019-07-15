زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل والتساؤلات بحديثها عن الخيانة الزوجية وحقوق المرأة

أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلا واسعا بعدما شاركت جمهورها في نقاش عن حقوق المرأة في الإسلام.

ندى نشرت بوست طويل على صفحتها عبر موقع «فيس بوك»، وطلبت من كل المتواجدين في الديانات الأخرى أن يحدثوها عن حقوق المرأة، وبدأت تعدد حقوق المرأة في الإسلام.

زوجة الفيشاوي بدأت حديثها بقولها: « اذا خان الرجل زوجته قال الله تعالى إن الله لايحب كل خوان كفور

واذا تزوج مره ثانيه ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامه شقه مائل».

وتحدثت أيضا ندى عن حقوق المرأة في النفقة والمعاملة الجيدة، والهجر والضرب والحرية، واستشهدت بآيات من القرآن الكريم لتؤيد حديثها.

موضوع النقاش الذي فتحته ندى كان موضع ترحيب ومشاركة من جمهورها، رغم أن البعض تسال إن كانت الخلافات دبت مرة ثانية بينها وبين زوجها الفنان أحمد الفيشاوي.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد احتفل بزفافه على ندى الكامل في صيف العام الماضي 2018، وأقام حفلا على شواطئ الجونة، بعد حضوه فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

ندى ذكرت من قبل أن هناك خلاف بينها وبين زوجها، ولكن الفيشاوي الصغير نفى ذلك، وعبر عن حبه لزوجته وتقديره لها.