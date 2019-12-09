زوجة أحمد الفيشاوي ترقص الى جانب سيارتها وتتعرّض للانتقادات.. هل قصدت محمد رمضان بـ “نمبر زفت وان”؟

اثارت ​ندى الكامل​ زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي جدلا كبيرا مؤخرا بعد نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص الى جانب سيارتها، ما عرّضها لعدد كبير من الانتقادات، ورغم ردّها على ذلك، عادت ندى وردّت على احد المتابعين، منتقدة الفنان المصري ​محمد رمضان​ بدون ان تسميه، قائلة: “زعلانه جدا جدا لاني ضد فكره الاستعراض ب حاجاتك وتفضل تتمادي لحد ما الحكايه بتبقي مرض..زي ما بيحصل مع فنانين كنير الايام دي”.

مضيفة: “اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك نمبر زفت وان ..حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان اسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا”.

وقد كتبت الكامل تعليقاً على صفحة التواصل الإجتماعي : محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمه جباره..وموهبه متفرده ..ورجل عصامي ..علي المستوي الشخصي انسان ذو خلق ..وهو صديق ل زوجي..وشخصيه متواضعه …وانا مجبتش سيره محمد في حاجه ولا كنت بحاول توجيه اي كلام مباشر او غير مباشر للاسطوره.لان اللي بيكتب مش انا… و مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم برجاء تحري الدقه قبل كتابه اي article و اتاكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان في impersonaters كتير …وفيه كذا اكونت fake ب اسمي..ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما اي حد عنده شغف ب حاجه…وانا مقدرش اسقط علي محمد لاني عندي نفس الشغف ده .ازاي اهاجمه؟