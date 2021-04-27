شنت ” نادية الكامل ” زوجة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” هجوما لاذعا على الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية التصريحات التي أدلى بها مصمم الأزياء ” أشرف فجلة ” خلال الساعات القليلة الماضية ضد الأخير .

حيث تحدث أشرف فجلة إلى أنه كان قد صمم لمحمد رمضان 3 بدل و4 صديري ولم يحصل حتى الآن على مستحقاتهم المالية .

وكتبت نادية الكامل في تعليقها على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير أعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة ” .

وتابعت : ” كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي .. أدفع تمن الـ 4 سديري والـ 3 بدل وإلا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب ” .

وأضافت زوجة الفيشاوي : ” لكن متقرفناش كل شوية تجيبلك هدمتين أو حد يدهوملك هدية من اللي طال عمره علي شوية من الترزي وتطلع علينا .. versace نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي يا خايب .. من فضلك يا نجم البس في صمت وأدفع اللي عليك .. ورجاء أخير ياريت تنطق كلمة versace صح ” .