واصل الفنان ” أحمد الفيشاوي ” الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ” ندى الكامل ” ولكن في هذه المرة كان الاحتفال وسط عائلته وفي أجواء منزلية بسيطة .

وشارك أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” مجموعة من الصور ومقطع فيديو من الاحتفال برفقة زوجته وأفراد عائلته والتي جاء من بينهم والدته الفنانة ” سمية الألفي ” .

وفي مقطع فيديو نشره الفيشاوي والذي ظهر فيه وهو يقوم برشها ببعض الزينة الملونة المعبأة في زجاجات واستمر في رشها الى أن غطت الأوراق ملابسها وشعرها بالكامل .

لتطالبه زوجته ندى الكامل بالتوقف وطلبت منه الطلاق وهي تضحك وتمازحه قائلة : ” كفاية .. طلقني أرحم بقى مش عايزة أكمل العيشة دي ” .

وكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على المقطع : ” فاضل ساعة والعيد ميلاد يخلص .. أنا كده رضيت ذمتي ” .

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي كان قد احتفل قبل ذلك بعيد ميلاد زوجته احتفالا رومانسيا في مفاجأة لها داخل أحد المطاعم على النيل .