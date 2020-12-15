خرجت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها للتعليق على الفيديو المنسوب لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم الجمهور أنها غضبت من إهمال زوجها لها بإحدى الحفلات، وطالبته بالجلوس بجانبها.

ونشرت ندى هذا الفيديو على “فيس بوك”، وعلقت: “أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا وكمان مقولتش تعالى أقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي عليه واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة إلحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسه دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظه أنا هقعد فين؟”.

وأضافت “ندى”:”اللي بتقولوا تعالى هنا.. طب لما هو يروح هنا.. أنا هروح فين؟.. وعلى فكره أنا أتقل وأرسن وأعقل بكتيير أني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي.. وأنا أحب أحترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى، يعني شكلكوا وحش أوي.. بنسميكوا “rats”.. ولاد الذين فلتوا مني.. بس معلش المرة الجايه هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالإشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا”، إلا أنها قامت بحذف هذا التعليق لاحقا.

من ناحية أخرى، حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على توجيه الشكر للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحضر “الفيشاوي” حفل ختام الدورة الـ42 للمهرجان الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

ونشر “الفيشاوي” صورة جمعته بالمنتج عبر حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا محمد حفظي على مهرجان مميز ومُنسق”.

وأضاف أنه من المقرر أن يجمع بينهما عمل جديد، قائلًا: “حفظي صديق عمر وكفاح وكتب 45 يوم وأنتج زي النهاردة والشيخ جاكسون وقريبًا مع بعض تاني”.

وتابع: “ودي صوره لينا سنة 2016 من مهرجان دبي.. شكرًا يا رئيس المهرجان على فنك ومجهودك.. الشيخ جاكسون كان بالاشتراك مع شركة إنتاج أحمد فهمي والمنتجين هادي الباجوري وهاني أسامة”.