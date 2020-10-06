كشفت هدى زوجة الفنان المصري “أحمد زهر”، لأول مرة عن واقعة طلاقه لها خلال فترة مرضه النادر، الذي تسبب له في زيادة وزنه إلى 185 كيلوغرامًا بعد إصابته بالغدة الدرقية، مضيفًة أنها لم تغادر المنزل وقتها وظلت 3 أيام حبيسة غرفتها الخاصة حيث كان عمرها وقتها 21 عامًا.

وتابعت هدى زاهر، في مقابلة تلفزيونية بـ”برنامج صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، قائلًة إن مرض أحمد زاهر النادر كان فيروسًا يأتي إلى شخص من بين كل 10 ملايين شخص في العالم، متابعًة أن والدتها في فترة مرض أحمد هذا كانت تدعمها.

أكبر أزمة في حياة الفنان أحمد زاهر لما كان مريض #صاحبة_السعادة أكبر أزمة في حياة الفنان أحمد زاهر لما كان مريض .. زوجته ووقفتها جنبه لدرجة إنه طلقها عشان شايف إن حياته بتنتهي بس شوفوا هي عملت معاه إيه #صاحبة_السعادة Posted by dmc TV on Monday, October 5, 2020

وأشارت إلى أنها كزوجته كانت تدعمه، إلا أن حالته النفسية كانت سيئة، منوهًة بأن زوجها أحمد زاهر حاول معها الانفصال عنها لأنه كان لا يرغب في أن يتسبب لها بأي ضيق، مبينًة أن الانفصال تمَّ بالفعل وطلقها كي تخرج من حياته.

وقالت زوجة أحمد زاهر أنها لم تكن مستوعبة بأن زوجها انفصل عنها ولم تخرج من الغرفة لمدة 3 أيام، حتى جاء اليوم الثالث، حيث حضرت وقتها والدتها وطلب منها أن تغادر المنزل وردد: “دي معندهاش دم هي مش عايزة تمشي لي وكان بيعلي صوته عشان يسمعني إني أمشي”.

وتابعت هدى قائلًة: “وبعد اليوم الثالث انتقلت للمستشفى بسبب أحمد وحديثه وكلامه وتشاؤمه ولكنه جاء المستشفى واعتذر لي عن ما قام به”، مبينًة أنها كانت ذاهبة في منطقة تفاؤل إلا أنه كان متشائمًا للغاية بسبب المرض.

وعلقّ أحمد زاهر، على موقفه من إبعاد زوجته عن حياته وتطليقها بقوله إنه كان يرغب في ألا يكون ثقيلًا عليها، مضيفاً: “حبيت أعيش لوحدي بقى عشان أستعد للموت”، وأردفت هدى أنها امراة مؤمنة بالله ولديها نظرة تفاؤل في الحياة وهو ما نقلته لأحمد وقتها. وأكد أحمد زاهر أن حياته تغيرت بعدها وتغيرت نظرته التشاؤمية حيث كان لا يصلي بانتظام وتغير كثيرًا بسبب زوجته هدى، إذ قال: “بدأت أتحسن بعدها وربنا بيسبب الأسباب”.

وفي السياق الفنى، يُعرض حالياً لأحمد زاهر في دور العرض فيلمه الجديد “زنزانة 7″، مع عدد آخر من النجوم، وتصدر فيلم “زنزانة 7″، إيرادات شباك التذاكر في ثانى أيام عرضه، حيث حقق الخميس الماضى إيرادات بلغت 334 ألف و479 جنيه، والفيلم من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبرى وإيهاب فهمي ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

وطرح صناع “زنزانة 7” الفيلم بدور العرض السينمائى يوم الأربعاء الماضى، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع الفيلم قد طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل “زنزانة 7″، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏