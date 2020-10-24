أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا الجدل بإطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة.

فقد ظهرت مها وهي ترتدي موديل غير تقليدي وغريب كان عبارة عن فستان باللون الفوشيا طويل مصنوع من الدانتيل، ومزيناً بالدانتيل الأسود من عند الصدر، مع بليزر أسود طويل وواسع مما جعل الإطلالة غير مناسبة.

فقد سخر بعد الناشطين من إطلالة مها الصغير بين من قال أناه أصيبت بحالة من البرودة فاضطر أن يمنحها السقا الجاكيت كي يحميها من البرودة، بينما تطرق البعض إلى أن الأمر يبدو أن الفستان كان عاريًا ولم يعجب السقا فجعلها ترتدي الجاكيت.

بعد موجة من السخرية نشرت ” مها الصغير” تفاصيل إطلالتها عبر حسابها موضحة أن الإطلالة تتكون من الفستان و”جاكيت” من دار الأزياء البريطانية كريستوفر كان وسعر الفستان 990 دولار والبليزر 932 دولار ليكون مجموعهم 1922 دولار أي ما يساوي 16727 جنيه مصري.

وأرفقت زوجة أحمد السقا، صورتين لها، تضمنت الأولى إطلالتها بالفستان و”جاكيت” بجانب صورة “موديل الفستان”، فيما ظهرت بالفستان وحده في الصورة الأخرى بجانب صورة للموديل بالزي نفسه.