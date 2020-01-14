زوجة الشاب المقتول تقع في الخطأ.. “واذا سرق نانسي شو بينقص عليها؟”

وقعت زوجة الشاب السوري الذي اعتدى على فيلا نانسي عجرم الاشبوع الماضي وقتله زوجها فادي الهاشم، في الخطأ خلال تقرير تلفزيوني على قناة “الجديد” مع الاعلامي طوني خليفة.

وعبرت السيدة عن حزنها مما حصل، واتهمت الهاشم بأنه قتل زوجها وحرم ابنائه منه.

وعند سؤالها ما اذا كان زوجها سارق، ردت “مستحيل، ويعني اذا بدو يسرق ما لقى غير بيت نانسي”.

وتابعت “واذا سرق نانسي شو بينقص عليها؟”، الامر الذي قلب الموازين مجدداً واظهر بعض الحقائق وثبت الاتهامات التي قيلت بحق عائلة القتيل والمتمثلة بابتزاز النجمة اللبنانية وزوجها واستغلال الحادثة الاليمة بطريقة مهينة.

انتشر كلام السيدة بسرعة البرق وانقسمت التعليقات بين من اعتبر كلامها تبرير لجرم زوجها وتأكيد لنيته في السرقة وبين من اعتبر انها سيدة “جاهلة” ومفجوعة ولا تدرك معنى ما تقول.