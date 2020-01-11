زوجة العسيلي تثير الجدل بفستانها القصير في حفل زفافها!

احتفل المطرب المصري محمود العسيلي مساء الجمعة، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.
وظهرت زوجة العسيلي بفستان زفاف جريء للغاية، عرّضها لانتقادات حادة من رواد السوشال ميديا، وتميز الفستان بأنه قصير ومكشوف من الصدر والظهر، كما اعتمدت على مكياج خفيف بجانب لجوئها لتسريحة شعر منسدل للخلف.
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الف مبروك ل اخويا و صاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته….شرط حضورى الفرح ان محمود لازم يعملى اغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق …انا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق…. @esseily
ويأتي حفل الزفاف بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى.