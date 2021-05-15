خطفت الاعلامية العراقية شهد الحسن، زوجة الفنان العراقي حسام الرسام، الانظار بجمالها بعد تداول صور لها على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة لـ حسام الرسام مع عائلته وعلقت كاتبة: “صورة عايلة الفنان حسام الرسام مع زوجته و اولاده . . ماشاء الله زوجته جدا جميله”.

وقد شارك معظم المتابعين بدورهم في الثناء على جمال زوجة الرسام فيما تساءل اخرون عن جنسيتها.

وكان حسام الرسام قد نشر هذه الصورة عبر حسابه على انستغرام بمناسبة العيد والتي علق عليها كاتبة: “‏كل عام وأنتم بالف خير.. ‏عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة ”.

كما سبق وان شارك الفنان العراقي سابقا عددا من الصور لزوجته كان اخرها في عيد الحب والتي ظهر فيها وهو يحتضنها وعلق عليها: “ لن يكون عيد الحب جميلا بدونك”.

يذكر ان حسام الرسام متزوج من الاعلامية العراقية شهد الحسن والتي عرفت من خلال تقديم عدد من البرامج على قنوات عراقية منوعة.