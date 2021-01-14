نشرت ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان السعودي ” خالد سامي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها وطالبت محبيه بالدعاء له .

وذلك بعد تدهور وضعه الصحي منذ يومين مما أدى إلى نقله للمستشفى بسبب إصابته بضيق وعدم قدرة على التنفس .. فأشارت إلى إنه دخل في غيبوبة ولم يفِق منها حتى الآن .

فكتبت عائدة العتيبي في تغريدتها قائلة : ” للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن ” .

وتابعت : ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض .. اللهم لا تفجعنا في من نحب آمين .. الحمدلله على كل حال ” .

للمحبين والاوفياء ولكل من سأل عن وضع #خالد_سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض.

اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين.#الحمدلله على كل حال. — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 13, 2021