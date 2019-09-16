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زوجة الفنان ” محمد إمام ” تفاجئه بعيد ميلاده وسط حضور نجوم الفن

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نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين والذي احتفل به في منزله يوم أمس وسط حضور عددا كبيرا من أصدقائه ونجوم الفن .

وأعرب محمد إمام عن سعادته البالغة ومفاجئته بما قامت به زوجته ” نوران طلعت ” بالإعداد لهذا الحفل دون علمه .

ويظهر محمد إمام في صورة جماعية تضمه مع الحضور والذين كان منهم الإعلامي ” رامي رضوان ” وزوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والمخرج ” رامي إمام ” وكلا من الفنانين أشرف عبد الباقي وشيكو وهشام ماجد وسليمان عيد وأحمد رزق وعدد من أصدقائه المقربين .

 وكتب في تعليقه علي الصورة قائلا : ” مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ” .

وأضاف : ” أنا حقيقي ماكنتش أعرف ومش بس اتفاجئت ده انا اتسرعت .. تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت ” .

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مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. و عزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ❤️🥳🎉 انا حقيقي ماكنتش اعرف و مش بس إتفاجئت .. ده انا إتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت 😳

A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam) on

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