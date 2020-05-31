نشرت ” جيهان الماروق ” زوجة المخرج ” سعيد الماروق ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله انفصالها عنه .

فكتبت قائلة : ” بكل محبة واحترام وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني .. أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار ” .

وتابعت : ” متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصا على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي وإكراما للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة ” .

وأضافت جيهان الماروق : ” أشكر كل من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكن من تخطّي هذه المرحلة بسلام خصوصا أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب ” .