تداولت عدة حسابات نشطه معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور للسيدة “كلودين صعب” زوجة مصمم الأزياء اللبناني، “إيلي صعب”، التى خطفت الأنظار كما حصدت الكثير من الاهتمام نظرًا لجمالها وأناقتها، وأكد عدد كبير من النشطاء أنها تبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

يُذكر أن المصمم العالمى إيلي صعب متزوج من كلودين صعب التى تبلغ من العمر حالياً 56 عاماً، وكانا قد التقيا عندما كانت والدتها في زيارة لأحد محلاته، ولدى إيلي وكللا قصة حبهما بالزواج عام 1990، وزوجته ثلاثة أبناء هم “سيلو”، “إيلي جونيور”، و”مايكل”.

وكان إيلي جونيور و زوجته “كريستينا” قد دخلا القفص الذهبي في صيف 2019، وحضره وقتها عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم اليسا ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وغيرهم. واستطاعت والدته أن تخطف الأنظار بجمالها ومظهرها الشاب، حتى أن الجمهور أدخلها في منافسه جمالية مع العروس زوجة إبنها.

في سياقٍ آخر، كشفت كلودين زوجة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عن استقبال حفيدتهما الأولى بنشرها صورة عبر حسابها بـ “إنستجرام”، ونشرت كلودين صورة “دمية” خلفها بعض الحلويات مهنئة إبنها إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد بمناسبة ولادة طفلتهما الأولى “صوفيا”. وتفاعل الجمهور مع الخبر متمنين للطفلة حياة سعيدة في ظل والديها وجدها وجدتها، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي جعلت من المصمم العالمي إيلي صعب “جدّا” للمرة الأولى.

وعلي الصعيد المهنى، يشار إلى أن إيلي صعب أطلق مؤخرًا مجموعته للأزياء لخريف 2020-2021 والتي أهداها إلى بلده لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 آب الماضي، مطلقًا على المجموعة اسم “بيروت المصدر المقدس”، وتميزت بتصاميم استوحاها من الطبيعة في فصل الخريف مؤكداً اصراره على القيامة والحياة والحب والفرح.