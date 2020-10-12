بعد فترة قصيرة على إعلان زواجهما بشكل مفاجئ، والحديث عن أن هذه الخطوة أتت بسبب حملها بطفلهما الأول، وهو الأمر الذي نفياه حينها، عاد موضوع حمل الممثلة التركية ​جوبسي أوزاي​ زوجة الممثل التركي ​باريش أردوتش​ إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد كشف إحدى المجلات التركية حمل أوزاي بطفلهما الأول وهي في شهرها الرابع.

وكان نقل موقع “خبر تورك” التركي عن أوزاي خلال إنتشار هذا الخبر بعد زواجهما مباشرةً قائلاً :”تم التواصل مع جوبسي اوزاي وقالت انها تريد وتتمنى ان تصبح أماً في أسرع وقت ممكن، لكنها الآن ليستحامل”.











