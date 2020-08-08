شارك الفنان السوري “باسم ياخور” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت ظهور زوجته الكاتبة السورية من أصل أوكرانى “رنا الحريري”، التى استطاعت أن تخطف أنظار المتابعين وتدهش الجمهور بجمالها النادر.

ومن المعروف عن الفنان السوري باسم ياخور حبه الشديد لعائلته المتمثلة في زوجته “رنا” وإبنيهما “إبراهيم”، حيث أنه دائما ما يقوم بمشاركة جمهوره عبر حسباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي بالكثير من الصور التى تجمعه بهما في المناسبات المختلفة.

في سياقٍ آخر، خرج النجم السوري باسم ياخور عن صمته فيما يخص علاقته بالفنان أيمن رضا وما قاله الأخير في تصريحات متتالية خلال الفترة الأخيرة بأكثر من لقاء إعلامي، حيث كشف ياخور عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” بعضاً من كواليس “برنامج أكلناها”، وأجاب على أسئلة عدد كبير من المتابعين ،وتركزت الكثير من تلك الأسئلة عن علاقتهما وما وقع بينهما. ولفت ياخور إلى أن صمته عن اتهامات وهجوم أيمن عليه لم يكن لأنه مخطئ أو أنه لا يجيد الدفاع عن نفسه أو لأن اتهامات أيمن صحيحة وقال باسم : “سبب صمتي هو احترامي للصداقة والشراكة التي جمعتنا”.

وعلي الصعيد الفنى، تواردت أنباء فنية تفي بترشح الفنان السوري باسم ياخور لأداء دور البطولة في مسلسل شامي جديد بعنوان “​جوقة عزيزة​” من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق، على أن ينطلق التصوير في أواخر العام الجاري، كما يشار أن ياخور يستعد للسفر إلى أبو ظبي لتصوير مشاهده في الجزء الثالث من “مسلسل حرملك”، الذي يشاركه في بطولته نخبة من كبار الفنانين.