هايلي بالدوين تكشف أسرار زواجها من جاستن بيبر

تزوج جاستن بيبر وهايلي بالدوين منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، ولكن عندما عقد الثنائي قرانهما لأول مرة بشكل قانوني، تساءل الجميع لماذا لم يقيما حفل زفاف يتناسب مع تلك الشهرة العالمية التي يتمتع بها المُغني؟ وما الذي دفعهما للانتظار عاما كاملًا قبل استضافة حفلهما؟



أسئلة كثيرة كانت مطروحة حول هذا الأمر من قبل الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت هايلي بالدوين بيبر لتزيح الستار عن سبب عدم احتفالها وانتظارها لأكثر من عام لإقامة حفل زفافهما الرسمي الثاني. مؤكدة في ذات الوقت أنهما قاما بتغيير موعد الزفاف ما يقرب من أربع مرات.

خلال مقابلة أجرتها مع مجلة “ايل” مؤخرًا قالت “بيبر” إن التخطيط لإقامة حفل زفاف وسط المشاكل الصحية التي كان يعاني منها جاستن، كان أمرًا غير مقبول. فقد تم تشخيص جاستن مؤخرًا بمرض (لايم)، لكن في ذلك الوقت، لم نعرف سبب مرضه.



في اشارتها لمدى صعوبة السنة الأولى من زواجهما بسبب مشاكل جاستن الصحية، قالت هايلي للمجلة: “عندما تزوجنا لأول مرة، كنا نكتشف حياتنا معًا. شعرت بأن إقامة حفل زفاف وسط تلك المعاناة سيكون محمومًا حقا ومرهقًا”.

وأضافت “لقد كان مريضًا حقًا. يعاني من مرض لايم، وكان يتعامل مع مجموعة من المواد الطبية. لم نعلم وقتذاك بحقيقة التشخيص. وكان الأمر صعبًا بسبب شهرة جاستن بالإضافة إلى احتياجاتنا من الخصوصية، حتى إن البعض ظن أن الأمر يتعلق يتعاطى جاستن المخدرات، وفي الحقيقة، لم يكن بصحة جيدة ولم نكن نعرف السبب”.



وفي السياق ذاته، تحدث جاستن عن مرضه مؤخرًا في فيلمه الوثائقي الجديد على موقع الترفيه والفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقال إنه ملتزم بأن يكون بصحة أفضل لأن “كوني أفضل سيساعدني على أن أكون أفضل زوج وأفضل أب وأفضل صديق يمكن أن أكونه”. بحسب ما قاله.

يذكر أن جاستين وهايلي كانا قد اختار منتجع ”ذي إن آت بالميتو بلف” في بلافتون للإحتفال بيوهما المميز، حيث جرت المراسم الدينية داخل كنيسة سومرسيت التي تتسع لحوالي 185 شخص.

كما رصدت تقارير حجم إنفاق النجم الكندي وزوجته عارضة الأزياء ما يقرب من ثلاثة ملايين على حفل زفافهما الثاني الفخم في فندق بولاية ساوث كارولينا.