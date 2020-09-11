أثارت عارضة الأزياء العالمية ​هايلي بالدوين​ زوجة النجم العالمي ​جاستين بيبر​ جدلاً واسعاً بين المتابعين، ووضعت زوجها في موقف محرج للغاية، وذلك بعد أن كشفت عن أمر مقزز يتعلق بنظافة جسمه.

وجاء ذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور لبيبر بظهر فيها جالساً داخل أحد المطاعم، واضعاً الكمامة على أنفه وفمه وممسكاً بهاتفه الخلوي.

ولاحظ المتابعون أمراً غريباً في أظافره، إذ تمكن أحد الحسابات من إلتقاط صورة قريبة ليديه، فلاحظ المتابعون أنه لا يعتني بنظافة أظافره التي بدت متسخة بشكل واضح.

وتفاعل المتابعون مع هذا الأمر بشكل لافت، إذ أعربوا عن إستغرابهم لعدم إهتمامه بنظافة جسمه.