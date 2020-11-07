ظهرت زوجة النجم خالد الصاوي “مى كُريِّم” على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الـ 4، ولاقى ظهورها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مجموعه من الصور لها واستطاعت مى أن تخطف الانظار، فيما شبهها البعض بالفنانة المصرية “هنا الزاهد”.

يُشار إلي أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بين خالد الصاوي وبين مى كُريِّم ، دامت لمدة 3 سنوات قبل إعلان الخطبة، وبدأت منذ أول نظرة، وأول لقاء لهما كان خلال أحد مؤتمرات الحزب الشعبي الاشتراكي، وتحديدًا بلجنة الإعلام، حيث تعرفا على بعضهما البعض في الأيام الأولى من ثورة يناير، ثم تطورت علاقتهما مع الأيام والمواقف المشتركة التي جمعتهما معًا.

وعبر الفنان خالد الصاوي، عن حبه لزوجته مي كُريِّم، في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، قائلاً: “تقارب روحي وذهني كبير أوي بيني وبينها، وعلى الرغم من فرق السن، أنا بحبها والسنين معاها بتعدي هوا، وعايش سعيد، أنا فعلًا اخترت الزوجة الصالحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وكان الفنان خالد الصاوي، قد أعلن في عام 2012، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن خبر خطبته من مي صبري زكي كُريِّم، نجلة الشاعر والمهندس مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في فترة سابقة، وجدها الأكبر هو قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى الشهيد السكندرى السيد محمد كُرَيِّم.

وأقام خالد الصاوي حفل زفافه وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين والشخصيات العامة، الذي كان أبرزهم الممثلة منى زكي والمخرج خالد يوسف والممثل خالد صالح ونهى العمروسي والمنتج السينمائي محمد العدل وشقيقه جمال وعدد كبير من الفنانين وأصدقاء العريسين.

وكانت مي كُريِّم زوجة الفنان خالد الصاوي، قد كشفت عن فارق السن بينهما، وذلك خلال لقائها وزوجها في برنامج “عرب وود” ، وقالت مي أن فارق العمر بينها وبين الفنان خالد الصاوي 19 ونصف عام، كما أشارت إلى أنها تنعم بحياة زوجية سعيدة، وإلى أن خالد ليس “سي السيد” في البيت.