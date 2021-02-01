كشفت مؤخرًا زوجة الفنان خالد سامي، عن موقف غريب أثار دهشتها حيث كانت هناك رد فعل من أحد الرقاة بعد أن طلبت منه أن يقوم بقراءة القرآن على زوجها الفنان خالد سامي الذي مازال يتلقى العلاج في احد المستشفيات.،

فقد كتبت “العتيبي” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “رسولنا عليه الصلاة والسلام قد رَقى ورُقي، لهذا تواصلت مع أحد الرقاة والتزم وحضر جزاه الله خيرًا”. وأكملت : “من أجل حماية المرضى منعنا من الدخول، فطلبت منه القراءة على خالد سامي ولجميع المرضى في الجناح، وتفاجأت من رده قائلًا: ما تنفع (خالد بعيد)!.. سبحان الله؛ إذا كان خالد بعيد؛ فإن الله قريب”.

رسولنا عليه الصلاة والسلام قد رَقى ورُقي، لهذا تواصلت مع أحد الرقاة والتزم وحضر جزاه الله خيرًا، ومن أجل حماية المرضى منعنا من الدخول، فطلبت منه القراءة على #خالد_سامي ولجميع المرضى في الجناح، وتفاجأت من رده قائلًا: ماتنفع((خالد بعيد))!!#سبحان_الله إذا كان خالد بعيد؛ فالله قريب. — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 31, 2021

وقد تعرضت عائدة العتيبي لانتقادات بعد هذه التغريدة اذ طالبها الكثيرون ان تقوم هي بالقراءة بدل الكتابة على تويتر جيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “حتى وقت الشده يذمون الناس ارقيه أنتي او أحد من أولاده جزاكم الله خير. مو شرط قال بعيد سوت منها سالفه ياربي ويش حبهم للظهور حتى وقت الازمات” و “انت اقري عليه ديننا ليس فيه وسطاء بينهم وبين الله عندك كتاب الله افتحيه واقري عليه مايحتاج احد” و “انتي اقري عليه توضي وصلي واكثري من الاستغفار وبعدها اقري عليه”.

وكانت زوجة الفنان خالد سامي قد قالت سابقا أن الفنان جاء برد فعل واستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية، بعد غيبوبة دامت 18 يومًا،

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان #خالد_سامي



زوجته تؤكد للعربية أنه فاق من غيبوبة دامت 18 يوما ورفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي وبدأ يحرك أطرافه وعينيه. pic.twitter.com/jrYoUq2hx0 — السعودية اليوم (@alsaudi_today) January 28, 2021