بمناسبة يوم ميلاد الفنان سامح حسين الـ45، تحدثت زوجته وسام عن تفاصيل تعرفها عليه وقصة حبهما والصعوبات التي واجهت ارتباطهما.

وقالت خلال استضافتهما في برنامج “بيت العائلة”، مع الإعلامية نجوى إبراهيم: “رأيت سامح للمرة الأولى في حفل زفاف شقيقتي، ولم أعرفه وقتها، والمرة الثانية خلال زيارته لزوج شقيقتي لأنه صديقه، ووقتها تعرفت عليه حيث كان وقتها قد حقق شهرته من خلال مشاركته في مسلسل راجل وست ستات”.

وأشارت إلى أن شخصية سامح مختلفة تمامًا عن الأدوار التي يراه الجمهور خلالها، فهو شخصية جادة جدًا، لافتة إلى أنه عصبي جدًا، وهو الأمر الذي اكتشفته من أحد المواقف التي وقعت أمامها بعد زواجهما، لذلك تتجنب أن تثير عصبيته.

وأضافت: “الناس حذروني قبل الزواج بسبب الوسط الفني، لكنهم لم يتعاملوا معه ولا يعرفونه جيدًا كما أعرفه”.

وأشارت إلى أن والدتها رفضت زواجها من الفنان المصري في بداية الأمر، اعتقادًا منها أن شخصيته الحقيقية مثل شخصية “رمزي”، قائلة: “هتتجوزي رمزي ده غبي قوي”.

بدوره، احتفل سامح بيوم ميلاده بنفسه، ونشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة وعلق عليها قائلاً: “مش أنا عيد ميلادي النهارده”.