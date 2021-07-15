خرجت زينب الموسوي، الزوجة الاولى للفنان الكويتي شهاب جوهر، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” لشكر اكثر من نصف مليون متابع جديد اضيفوا الى حسابها بعد زواج طليقها من الفنانة الهام الفضالة.

وظهرت زينب الموسوي في الفيديو بالحجاب من داخل سيارة وهي تقول: “شكرا من كل قلبي وانا اول مرة اطلع في سناب حابة اشكركم خلال اقل من 48 ساعة نصف مليون شكرا من كل قلبي”.

وطمأنت زينب متابعيها أنها بخير وتابعت “انا ما طالعة اتكلم لأنها مو شخصيتي”.

وقد أثنى المتابعون على جمال ورقي زينب الموسوي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ماشاء الله عليها راقيه ومؤدبه .. رغم انها الطرف المتضرر ورغم كل شي محترمه العشره وماتكلمت .. الفرق كبير بينها وبين الرداحه اللي مابقت ولاخلت شي ماقالته عن طليقها وفضحت فيه”.

لاتظلمينها ماعمرها تكلمت في احد ودائما تظهر الجانب الزين من حياتها بس يوم اهو طلع وقعد يتكلم ويرمي بالكلام كذلك الي كانت تعتبرها صديقتها قامت تلمز وترمي الكلام حقد وكراهية طلعت وقالت تلميحات علشان مايتمادون لان فيه بناتها بيتؤذون — ندى (@NAJJOLA) July 15, 2021

يذكر ان زينب الموسوي كانت قد تصدرت موقع غوغل في الفترة الماضية من خلال البحث على “زوجة شهاب جوهر الاولى”.