شيّع السوريون الفنان الراحل صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز الـ 88 عاما، في موكب رسمي وشعبي شارك به عدد كبير من الجمهور ومحبيه.

وشارك الوزير منصور عزام ممثلا عن الرئيس السوري بشار الأسد، ووزيرا الثقافة والإعلام، وعدد من نواب مجلس الشعب، وممثلون عن النقابات المختلفة، وزوجته وأولاده، ونقابة الفنانين في سوريا وعدد من الفنانين.

كما تحدث عدد من النجوم السوريين الذين حضروا مراسم التشييع في دمشق، وأعربوا عن حزنهم لهذا الفقد، والفخر بما قدمه وما تركه على الساحة الفنية والثقافية، كما أعربوا عن تأثرهم بغياب الفنان الذي يشكل حالة متفردة.

وقد انهارت زوجة الفنان صباح فخري خلال مشاركتها في الجنازة وقالت ردا على سؤال عن التقدير والمحبة الذي اظهرها جمهوره في جنازته: “شيء لا يوصف شيء كبير وعرس صباح فخري اليوم”.

وتابعت “الله يديم السيد الرئيس والسيدة الاولى على هذا العز والسيد منصور عزام السيد الوزير ما حدا قصر الحمدلله”.