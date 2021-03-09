استذكرت الكاتبة السورية عنود خالد زوجة الفنان السوري عباس النوري يوم خطوبتهما، وذلك من خلال حسابها الخاص على الفايسبوك حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً في حفل الخطوبة.

وكتبت عنود: “حدث في مثل هذا اليوم أن انخطبنا”. ولم تذكر تاريخ الصورة التي يبدو أنها قديمة جدا. وما إن نشرت خالد تلك الصور حتى انهالت عليها التعليقات من المحبين والمتابعين الذين تمنوا لهما دوام الصحة والعافية والخير، وأن يبقيا سوياً طيلة العمر. متمنين السعادة الدائمة لها ولعائلتها وأولادها.









ويشكل الثنائي النوري وزوجته عنود خالد حالة من الحب التي يحرصان على إظهارها للجمهور، عبر تواجدهما سوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مختلف المناسبات الاجتماعية.

وكان عباس النوري قد خطف الانظار برومانسيته مع زوجته الكاتبة عنود خالد حيث قام بالرد على شائعة انفصالهما بطريقة غير متوقعة منذ عدة اشهر.

فقد ظهر عباس النوري في مقطع فيديو مع زوجته عنود خالد في مقطع فيديو نشره حساب “ET بالعربي”، قائلا “شوفي شو هالاشاعة اللي خربيت بيتي” ليقوم مرة جديدة بطلب يد زوجته وهذه المرة أمام الكاميرات.

وبعد ان قام عباس النوري بإخراج خاتم من جيبه ضحكت عنود خالد وقالت “احيانا الاشاعات مفيدة” وتابعت “اوكي هي خربت بيتك بس انا من حظي لان كثير شغلة حلوة”.