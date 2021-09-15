خرجت السيدة ” صباح ” زوجة الفنان ” أحمد هيبة ” الذي وافته المنية منذ أيام إثر تعرضه لحادث سير بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن وضع الأسرة بالوقت الحالي وتفاصيل الحادث .

فأشارت زوجة أحمد هيبة إلى أن زوجها ليلة الحادث كان قد خرج لمقابلة عمل والتي فرح بها كثيرا لابتعاده عن الفن وعدم مشاركته في أية أعمال منذ سنوات بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه وهو ما كان يحزنه .

وأضافت أن الفنان الراحل كان كأنه يشعر باقتراب أجله فقالت عن ما دار بينهما قبل خروجه : ” لما أحمد نزل لآخر مرة قالي أنا حاسس إني مش هشوف البنت اللي جاية دي .. ادعيلي بالله عليكي ” .

وتابعت بأنهما لديهما ثلاثة أطفال أعمارهم ( 7 سنين و5 سنين و3 سنين ) وأنها حامل وفي انتظار مولودهما الرابعة وهي (فتاة) وعلى وشك الولادة .

وعن تفاصيل الحادث قالت السيدة صباح بأن زوجها كان يستقل سيارة ميكورباص ويجلس بجانب السائق في المقعد الأمامي واصطدمت بالميكروباص سيارة نقل والتي فر سائقها هاربا ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن مطالبة بالقصاص لزوجها .

واستكملت متحدثة عن وضعها وأسرتها : ” لا أملك قوت يومي والسواق دمر أسرة كاملة ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته فليس لدى أى باب رزق ” .

ولفتت السيدة صباح إلى أن الفنان الراحل لم يكن عضوا بنقابة المهن التمثيلية وكان يحصل على تصاريح التمثيل من النقابة .. ولكن على الرغم من ذلك أكد لها النقيب الفنان ” أشرف زكي ” بأنه لن يتخلى عنها وعن أبنائها .

يذكر أن الفنان أحمد هيبة شارك في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها : ” الرجل الأبيض المتوسط ومافيا والشبح وعمارة يعقوبيان واللعبة الأمريكاني وسمير وسهير وبهير ” وغيرها .. ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز ال 48 عاما .