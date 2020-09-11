شاركت ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لابنهما “العميد” وهو يقف على نافذة المنزل، وهو يشاهد سقوط المطر، وعلّقت على الصورة بالقول:”احتفل بالمطر ؛ فهذا يعني فقط أن الشمس ستشرق أكبر وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وذلك على الرغم من عدم إظهار وجهه فيها، متسائلين إن كان يشبه والده أم والدته أكثر.

وكانت مديحة قامت منذ أسبوع بنشر فيديو لها برفقة ابنها العميد وهو يقبلها أرفقته بتعليق: “الله يحميك ويحفظك ليا أنشالله و يبعد عليك كل شر، أمين، هالبوسة تسوي الدنيا الكل”.