شاركت “رنا عطية” زوجة الفنان “ماجد المصري” متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها سألت من خلالها أصدقائها ومتابعيها عن أي من المشاهير أو النجمات تشبه، حيث علّقت علي تلك الصور قائلة :”قولولي أشبه مين؟”

لتنهال عليها تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها العربي المميز وأوردوا بكثرة اسم النجمة الإستعراضية الكبيرة “شريهان”، مؤكدين علي الشبه الواضح بينهما، حيث أنهما تتشابهان بالعيون السوداء، والشعر الأسود الناعم الطويل المنسدل. فيما نفي البعض وجود أي شبه أو وجه مقارنة بينهما.

وفي وقتٍ سابق، حرص الفنان ماجد المصري على الاحتفال بذكرى زواجه من رنا عطية. حيث نشر صورة له معها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكلمات رومانسية فكتب: “عيد زواج سعيد يا احلي وارق واجدع زوجه في الدنيا ربنا مايحرمني منك”.

وعلي الصعيد الفني، يستعد الفنان ماجد المصري لبطولة “مسلسل الوجه الآخر”، الذي يعد ثانى بطولاته فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجي، بعد “مسلسل بحر”، الذى تم عرضه العام الماضى وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة؛ ويجسد المصري في مسلسل الوجه الآخر المرتقب، شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

“مسلسل الوجه الآخر” إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.