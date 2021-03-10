تحدثت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان المصري ماجد المصري، عن الجانب الاخر من حياتها العائلية والتي تختلف بشكل كبير عن الصورة الإيجابية المتداولة عنها خاصة تلك التي تشاركها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا أبو النصر عبر تدوينة كتبتها على “الستوري” على “إنستغرام”، أن ما تنشره عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي هو فقط نوع من التركيز على الإيجابيات في حياتهم، موضحة أن البعض يظن أنهم يستمتعون بحياتهم “بالطول والعرض”.

وشددت على أنها تعاني من مشاكل كثيرة، ولكن لا تعلن عنها، قائلة “الواحد عنده بلاويى في حياته بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات الي معاه والحياة الي عايشها لان الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره كل بيت في بلاويه وفي كوارث”.”

يذكر أن رانيا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد يوم من إعلان إصابة ابنها آدم، وكتبت في منشور سابق بطريقة ساخرة “أنا كورونا بقالي 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزي وبنتي مع بعض ودلوقتي أنا وابني مع بعض”.

وكان زوجها ماجد وابنته أصيبا بكوفيد 19 معا طوال شهر يناير الماضي، وتوقف بسببها عن تصوير مسلسل “الملك أحمس”.

كذلك كشف نجلها آدم المصري إصابته بفيروس كورونا؛ إذ نشر ذلك عبر “الستوري” على إنستغرام بعد المسحة التي أجراها وطلب آدم من المخالطين له فحص أنفسهم لمعرفة فيما لو كانوا مصابين أيضا أم لا، وطلب من المتابعين والمحبين الدعاء له.