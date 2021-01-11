شارك الميجا ستار المصري “محمد حماقي” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت ظهور زوجته وأم إبنته الوحيدة “فاطمة” السيدة “نهلة الحاجري”، التى استطاعت أن تخطف أنظار المتابعين وتدهش الجمهور بجمالها النادر، كما أشار البعض إلي الشبه الواضح بينها وبين الممثلة المصرية “ريهام حجاج”.

وعُرف عن نهلة الحاجري أنها لا تحب الظهور الإعلامي، إلا أن انفصالها عن الفنان محمد حماقي، الذي استمر لمدة عامين، كان من الأحداث التي أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا. وعادت «الحاجري» لحماقي بعد هذا الإنفصال الصادم، وأعلنا عن هذا الأمر للإعلام والصحافة وقتها .

وقد كشف محمد حماقي عن سبب انفصالهما وقال بإحدى اللقاءات التلفزيونية :” كل واحد منا كان يلقي اللوم والعتاب على الأخر كلما وقع أي خلاف بيننا لذلك قررنا الانفصال ولكنها لم تغيب عن خيالي وتفكيري لحظة وعندما قررنا العودة كانت علاقتنا أكثر قوة”.

وعلي الصعيد الفنى، انتهى المطرب محمد حماقي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه، وتحمس حماقى لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى. ويتعاون حماقي فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون عمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى “يزلزال”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونه سهرانة”، و”صور”، و”أعمل إيه”، و”بقيت معاه”، و”ياغربة”، “البداية”، و”يا ستار”، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى “قدام الناس”، “كفاية حلول وسط”، “راضينى”، و”راسمك فى خيالى”، و”لاعتاب ولا حيرة”، و”الحكاية حكايتنا”، و”عاش من شافك”، و”خلينا زي ما حنا”، و”قالو عنك”، “خدنى إليك”.