الفنان المصري الشاب محمد سلام هو صاحب دور هجرس الشهير بـمسلسل الكبير أوي الذي ذاع صيته وأحبه الجميع كما قدم مع نفس فريق العمل فيلم طير إنت، بدايته الفنية كانت بدور صغير جداً في فيلم الرهينة، وبعد تلك الأعمال أصبح من أنجح نجوم الكوميديا الشباب، ونال شهرة كبيرة على مستوى العالم العربي.

وعلي الرغم من الشهرة الكبيرة التى حققها الفنان محمد سلام، إلا أنه دائمًا ما يحرص علي إبعاد أسرته عن الأضواء، وعدسات المصورين وبالتحديد زوجته التى لا يعرفها الجمهور إلي الآن.

وبالرغم من الحصار الشديد الذي يفرضه الفنان محمد سلام على حياته الشخصية، إلا أن صورًا لزوجته انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا لما جاء في تلك الصور، فقد ظهرت زوجة محمد سلام بفستان الفرح في حفل زفافهما، وكانت تلك هي أول وآخر صور تظهر فيها معه.

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ويشارك الفنان محمد سلام، الفنان “محمد عادل إمام” في “فيلم عمهم” المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من إخراج حسين المنباوى ويشارك في بطولته النجوم: أمينة خليل، سيد رجب، وجاري ترشيح عدد من الأبطال، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، والنجم الراحل فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، و كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد سلام “فيلم وقفة رجالة” وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ثم يقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد .

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