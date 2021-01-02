تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان اللبناني “ملحم زين” كان قد نشرها في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، حيث ظهر فيها برفقة زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها ورقتها، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وخلال الصور وصف الفنان ملحم زين زوجته السيدة “تمانى البيض” بـ”ولية أمر قلبي.. وتاج راسي” من خلال تعليق الذي كتبه على إحدي الصور. وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير وتغزلوا في جمال زوجته الطبيعي، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

يُذكر أن الفنان اللبنانى ملحم زين تزوج في العام 2008 من تماني بنت الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض ورزق منها بأربعة أبناء هم: علي، فاطمة، حسين وزينب .

وعلي الصعيد الفنى، أطلق ريس الأغنية اللبنانية ​ملحم زين​ أغنية “كرمال لبتحبن”، وهي رسالة توعوية سامية للالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، إلا أن هذا العمل ليس مجرد اغنية، بل هو صرخة إنسانية موجعة مؤثرة، تنقلنا إلى عالم حقيقي نعيشه حاليا بمواجهة هذا الفيروس الذي أجتاح العالم.

ويشارك بهذا العمل الذي عرض لأول مرة ليلة الجمعة في يوم عيد الميلاد، عدد من الممثلين اللبنانيين المحبوبين، منهم عبدو شاهين الذي ظهر بطريقة مؤثرة وهو يعتني بأهله المرضى بالفراش بسبب الفيروس، والممثلة ختام اللحام بدور والدته، وأيضا بدت مؤثرة ورائعة.

يُذكر أن ملحم زين شارك مؤخراً بأوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان “صناع الأمل”، وشارك ملحم في الأوبريت عدد من نجوم الغناء الوطن العربي كل من صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.