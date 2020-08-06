نشرت الفنانة السورية “لمى إبراهيم” عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة مع صديقها الفنان السوري “ميلاد يوسف” وزوجته التى يحرص دائماً علي إبقائها بعيداً عن الأضواء والوسط الإعلامي، حيث أن آخر ظهور لهما معاً كان منذ سنوات طويلة جداً، وخطفت زوجة الفنان الأنظار بجمالها .

يُشار إلي أن ميلاد يوسف متزوج من إمرأه من خارج الوسط الفني تُدعي “هوري” وهي أرمنيه الأصل، وأنجب منها ولديه ” ماركس” و”فيديل”، وقد تعرف عليها من خلال إحدى السهرات عن طريق صديقته، وعاشا معاً قصة حب درامتي لمدة سنتين قبل الزواج.

ودائماً ما يمتدح الفنان ميلاد يوسف إمرأته خلال لقاءاته التلفزيونيه، حيث قال في إحدي المقابلات التى أجراها : “شخصيه زوجتي شخصية رائعة نادرة إنسانه حساسة، متألقة، ذكية هي الناقد الأول لأعمالي، أحب سماع النقد منها، لا تجاملني وهي صديقتي المفضلة وانأ لا أخفي عنها شيئا “.

صوره تشهد ظهور نادر لزوجة النجم السوري “ميلاد يوسف” قبل عدة سنوات

وبالحديث عن الفنان ميلاد يوسف يُذكر أنه من مواليد 31 ديسمبر عام 1975 وهو ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1997، كان أول ظهور له مع دريد لحام في مسلسل عودة غوار وكان هذا أول ضهور لميلاد يوسف على شاشة التلفزيون وله عدد كبير من المسلسلات ظهر بها أكثرها شهره: مسلسل باب الحارة – الزير سالم – الهاربة -حاجز الصمت – عصر الجنون – عودة غوار – الفصول الاربعة – حب لا يموت – جلد الافعى – الغدر – رفيف وعكرمه – قتل الربيع – الخط الاحمر.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك الفنان ميلاد يوسف حالياً في “مسلسل طبق الأصل” المؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، ويشاركه في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم عبّاس النوري ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.