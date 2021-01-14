شارك الفنان المصري “هشام ماجد” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت ظهور زوجته وأم إبنتيه، التى استطاعت أن تخطف الأنظار وتدهش الجمهور بجمالها وعفويتها، كما دفعت متابعيه للتفاعل بقوة تلك مع اللقطات المميزة، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة .

وكان هشام ماجد كشف في برنامج “واحد من الناس” أنه متزوج منذ عام 2011 بعد قصة حب، جمعت بينه وبين زوجته لمدة عامين ثم خطوبة عام، ولديه الآن ابنتين وهما “كارما ونادية”.وأضاف هشام ماجد أنه يستشير زوجته في عمله رغم أنها لا تمتهن الفن، إلا أن لديها آراء سديدة وأحياناً تلتفت انتباهه لأخطاء مكتوبة.

ويشارك هشام ماجد فى بطولة “فيلم تسليم أهالى”، مع النجمة دنيا سمير غانم، وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف شريف نجيب، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الأيام المقبلة، كما أكد مخرج العمل فى تصريحات خاصة، والذى يراهن عليه بقوة.

كما يشارك ماجد فى عرض مسرحية عطل فنى فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشاركة البطولة الفنان أكرم حسنى وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

وانتهى هشام ماجد مؤخرًا مع شيكو من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما “اللعبة 2” وتقرر مؤخرًا عرضه فى رمضان 2021، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.