شاركت “ميراي مقدسي” زوجة النجم اللبناني “وائل جسار” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة برفقة زوجها وابنتهما مارلين من احتفالهما بعيد ميلاد الأخيرة، حيث لاحظ الجمهور أن شكل حاجبيها سميكان وداكنا اللون، فتعالت التعليقات الساخرة من البعض.

ولقيت مقدسي من يدافع عنها أيضًا، وقال عدد من المطّلعين إن زوجة جسار تتبع صيحة موضة الحواجب الكثيفة المنتشرة حالياً وشكلها ليس منفراً أبداً، ودعوا المنتقدين للتوقف عن التنمر عليها والسخرية من شكلها وتركيز تعليقاتهم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنة الثنائي اللبناني.

يشار إلى أن وائل جسار تزوج من ميراي مقدسي عام 2005، وأنجب منها ابنتهما مارلين وابنه وائل جونيور.

وفي السياق الفنى، يستعد الفنان وائل جسار لطرح أغنية فردية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “ولا فى الأحلام”، وهى من ألحان أحمد زعيم، ويقول مطلعها: “واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش .. وقع في ثوانى حن ومال .. دا فعنيكى بتوه واسرح .. ولو بصتلى يوم بفرح .. تهون احزانى كدا في الحال”.

كما أطلق جسار ، في شهر مايو الماضي فيديو كليب أغنيته التي حملت عنوان “ما تغيبش ثواني” عبر القناة الخاصة “ستايل ستوديوز” والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي وميكس وماستر محمود عزت، فيما صورت تحت إدارة المخرج فادي حداد في مكانين أحدهما جامعة البلمند شمال لبنان، وشاركته بطولة العمل الممثلة اللبنانية جوي الهاني.