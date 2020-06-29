شارك الفنان السوري “وائل شرف” بطل المسلسل الشهير “باب الحارة” صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لزوجته حيث كان يهنئها بمناسبة عيد ميلادها، واحدثت تلك الصورة تفاعلاً واسعاً بين متابعيه .

وأرفق شرف تلك الصورة برسالة مليئة بكلمات الحب وجهها إليها، حيث قال: “كل سنة وأنتي سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم .. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك و يهنيكي و تضللي فوق راس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود.. Happy birthday my love “. وانهالت التعليقات من المتابعين المهنئة والمشيدة بجمال زوجته النادر، وحققت الصورة عشرات الآلاف من الإعجاب بعد نشرها.

يُذكر أن الفنان وائل شرف نفي قبل أيام قليلة انباء متداوله حول عودته إلى “باب الحارة11” من خلال شخصية “أبو شهاب”، مضيفاً بعد سؤال المتابعين له بأنه لن يعود إلى المسلسل إلا من خلال شخصيته الأساسية التي جسدها منذ بداية أجزائه وهي “معتز”. مبينا أنه إلى حد الآن لا يعلم إن كان سيعود إلى هذا العمل الشامي أم لا .