نعى الدكتور ” شيرين حسين ” رحيل زوجته الفنانة ” أحلام الجريتلي ” في رسالة وجهها لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتب شيرين حسين بكلمات مؤثرة : ” شكرا لكم جميعا علي العزاء والمواساة أشكركم .. لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي .. عباراتي تسبقني .. رحلت حبيبتي أحلام الجريتلي .. غادرت دنيانا الفانية وتركتني .. قدر الله وماشاء فعل .. اللهم اجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا ” .

وتابع : ” حين تلاقينا أعطتني دون حساب تلك كانت خصلتها مع كل الناس .. أطالع في وجوهكم جميعا محبة أحلام لكم ومنكم .. أشكركم ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وإبداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن .. حبيبتي أحلام نلتقي علي خير .. أحبك ” .

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي كانت قد رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 70 عاما بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة .