أعلن السعودي مشعل الخالدي، زوج مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، أميرة الناصر، وفاة أحد توأميه حديثي الولادة ما أثار موجة كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول أطلق .ناشطون هاشتاغ #ولاده_اميره_الناصر

واستعرض زوج أمثرة الناصر في مقطع فيديو لحظة دخول زوجته للمستشفى لولادة طفليها، كاشفاً عن وفاة أحد الطفلين.

وذكر أن الطفل الآخر بصحة جيدة، مشيراً إلى أن الحالة الصحية لزوجته مستقرة، داعياً المتابعين لهم لعدم القلق.

#ولاده_اميره_الناصر انقهرت والله ان فقدت واحد من التوام لكن الله عوضه بالثاني الله يجعله صالح وبار فيهم يارب pic.twitter.com/I6uchOcS6N — ملكة (@YxdQtMaJVEe5hbD) January 22, 2021

وتفاعل عدد من المتابعين مع المقاطع المتداولة بشأن ولادة أميرة الناصر، وقدم البعض التهاني لهما على نجاة الطفل الآخر، فيما تعاطف آخرون مع أميرة منتقدين قيام زوجها بالزواج عليها في الوقت الذي حملت منه طفلين.

وكانت أميرة الناصر قد دافعت مؤخر عن مشعل الخالدي بشأن رفع هاشتاغ ضده من رواد تويتر باسم #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات معقبًة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رفع الهاشتاغ مشعل كان يقصدني أنا وميقصدش الإساءة للبنات هو قال أميرة الناصر ترجع ما ترجع شيء يخصها”.

وأردفت أميرة الناصر قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل على خرابين البيت اللي جالسين يدورون فتن ومشاكل وكذب وتأليف ومطلعين تريندات هذه كلها عشان تدمرون حياة الشخص.. مشعل قصدني أنا ما قصد أي أحد.. بليز ما تتكلمون غلط على هذا الشخص هو أبو عيالي وما جاب طاري أي بنت”.

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. مشعل قصد اميرة الناصر والناس تحب تأذي وتظلم ومشعل اعتذر ل اميرة وانتهى pic.twitter.com/in75XnKk6D — وصلات من المشاهير (@mrem2128) January 15, 2021