زوج أنغام يحاول استرداد زوجته الأولى.. إلكيم موقفها وردّه المفاجئ

ذكر تقرير لموقع “اليوم السابع” المصري أن الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، زوج الفنان أنغام يقوم بمحاولات من أجل استعادة زوجته ياسمين.

واشار إلى أن تلك المحاولات باءت بالفشل وأن الأخيرة ترفض أن تكون الفنانة ضرة لها.

ونقل عن الدكتورة نائلة العريان، والدة ياسمين، قولها إنها تدعم ابنتها في رفضها هذا. وكشفت أن علاقة ود واحترام تسود العلاقة بين الأخيرة والموزع الذي يحرص على زيارة أولاده بحسب قولها.

في المقابل لفت ابراهيم الاهتمام بنشره مقطع فيديو تضمن صورة له مع الموسيقى على حسابه على “إنستغرام”.

وارفق الفيديو بالتعليق: “لا أهتم بمن أخسر اياً يكن، طالما أنني لم أخسر نفسي ثانية، أنا بخير”.

ويشار إلى أن الفنان حصل على جائزة أفضل موزع موسيقي ضمن “مهرجان الفضائيات العربية”. وهو ما أعلنه من خلال صورة نشرها على حسابه على “إنستغرام”.