فجّر الكونغولي ​لوفولو راندي زوج السعودية رهف القنون مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلانه عن أن طفلتها ليست ابنته، وذلك بعد قيامه بإجراء فحص الحمض النووي، DNA، والذي أظهر عدم تطابق الطفلة معه.

وقال زوج رهف القنون عبر ستوري في انستغرام :” دائما ما رغبت بعمل فحص الـ DNA لكنني احببت ابنتي كثيرا، كنت خائف انني سأخسرها ولكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن افهم لماذا لا تريدها”.

وتابع: “كانت تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وانني سأتركها لهذا السبب لم تريد مني أن اجري الفحص، وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها ارادت مني أن ارعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها”.

وأضاف:”كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي”.

وأوضح: “ارسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة انني لست الوالد وان ريتا ستكون بحال افضل مع أب آخر غيري”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع زوج رهف مستنكرين تصرفاتها التي تجاوزت كل الخطوط وفق قولهم، كما تداولت عدة حسابات هذا الخبر مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية.

#رهف_القنون من لمن طلعت وانا ما ني قادرة اتعاطف معاها تجيبي طفل عشان مو قادرة تتحكمي فشهواتك وترميه على واحد مو ابوه وتعيشي فوهم الين يتعلق فيها وانتي تبعدي وتعيشي حياتك وتكملي ولا كأنك ام !!!!! اكرها كره العما اتمنى تلاقي جزائها قريب pic.twitter.com/g7D5etgFBI — renad (@ipoemai) August 20, 2021

وسبق لرهف القنون أن أعلنت انفصالها عن زوجها العام الماضي؛ لأنّها تسرعت بدخولها في العلاقة دون استعداد، وفق ما نشرته آنذاك عبر حساباتها في السوشال ميديا.

شكلك مش عارف الموضوع ده صاحبها الاجنبي الي استغلته ..غريبه انه نزل الكلام بالعربي !!!! — يارب سترك ورضاك (@looa_89) August 20, 2021

وفي أول رد فعل من زوجها، أكّد راندي أنّ رهف أخذت طفلتهما وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عنها بعد الآن حسبما قال، وتوعد راندي رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.