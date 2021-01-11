اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة والإعلامية المصرية “ريهام سعيد”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال “طارق صبري”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بوسامتة .

الإعلامية “ريهام سعيد” وزوجها رجل الأعمال طارق صبري

جدير بالذكر أن رجل الأعمال طارق صبري هو الزوج الرابع للإعلامية ريهام سعيد حسبما صرحت من قبل، وقد تزوجته ريهام منذ حوالي خمس سنوات وأنجبت منه نجلها “طارق” الذي يبلغ من العمر حالياً ثلاث سنوات.

صورة عائلية تشهد ظهور الإعلامية “ريهام سعيد ” مع زوجها وأبنائها الثلاثة

في سياقٍ آخر، شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها بجزء من مهرجان جديد للمطرب عمر كمال مع زميله أحمد موزة. وعقّبت ريهام سعيد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على Instagram، قائلة: “برافو يا موزة، جبت الخلاصة مطلع الأغنية حلو ليه الألفاظ دي بقي؟ أنا شيلتها بصراحة ما تمشيش ورا عمر”.

يُذكر أن ريهام سعيد، طرحت مؤخرا أغنية جديدة على طريقة المهرجانات بعنوان “بنشقى”، بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا. وكتبت ريهام لمتابعيها تعليقا على صورة نشرتها تجمعها إلى جوار أوكا ومي كساب: “الجنرال حقق لي حلمي و اخيرا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعه مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار ٩،٣٠”.

كما يُذكر أن تلك هي المرة الثانية التي تقتحم فيها ريهام سعيد عالم صناعة موسيقى المهرجانات، بغدما استضافت حمو بيكا في أولى حلقات برنامج “صبايا الخير” عقب انتهاء عقوبة وقفها لمدة عام، وخلال الحلقة وجه “بيكا” مناشدة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لكي يتنازل عن القضية التي رفعها ضده عقب اقتحامه مقر النقابة وتوجيه تهديدات إلى مجلس النقابة، وهي القضية التي صدر فيها حكم بحبس حمو بيكا.