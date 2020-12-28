تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفن علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور الفنانة المصرية “ريهام عبد الغفور” برفقة زوجها الحالي“شريف الشوبكي”، الذي استطاع أن يلفت الأنظار إليه بوسامته وبحضورة المميز ورومانسيته مع زوجته .

يُشار إلي أن الفنانة ريهام عبد الغفور، دخلت قفص الزوجية في أواخر العشرينيات من عُمرها، حيث تزوجت للمرة الأولى عام 2007، وكلل زواجها بإبنها الأكبر “يوسف”، إلا أن الزيجة لم تستمر بسبب خيانة زوجها لها أكثر من مرة. لتعود الفنانة مجددًا مُعلنة زواجها مرة أخرى عام 2010 من رجل الأعمال المصري الألماني “شريف الشوبكي”، مُنجبة منه نجلها الثاني “فاروق”.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك النجمة ريهام عبد الغفور، فى بطولة “مسلسل قصر النيل”، بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه خالد مرعى، حيث وقعت مؤخرا ريهام عبد الغفور لتقدم دور البطولة أمام دينا الشربينى، ومن المنتظر أن تقدم دوراً هاماً فى المسلسل الذى يعد اللقاء الثانى لريهام مع دينا الشربينى بعدما قدما سوياً مسلسل “زى الشمس” العام الماضى.

وعلى جانب آخر، حدد القائمون على المسلسل أواخر شهر ديسمبر الجارى، موعداً للتصوير، خاصة أن الشركة المنتجة تجرى إبرام باقى التعاقدات حالياً، حيث تجرى مفاوضات مع الفنان صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، إذ وضع المخرج خالد مرعى قائمة باسماء الممثلين الذى يرغب فى انضمامهم للمسلسل.

النجمة ريهام عبد الغفور، حققت نجاحاً كبيراً بحكاية “ربع قيراط”، ضمن “مسلسل إلا أنا”، ونالت اشادات كبيرة سواء على مستوى النقد أو الجمهور، خاصة أنها قدمت قضية تهم الشارع المصرى، وشارك فى بطولة المسلسل مصطفى درويش، وابراهيم السمان، وآخرون، تأليف أمين جمال ، وإخراج أحمد حسن، وانتاج سينرجي واروما.