شغلت الممثلة ​زارا البلوشي​ مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات وتصدر وسم “زارا البلوشي طلقها بمرسيدس” قائمة الترندفي المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن نشرت الممثلة المقيمة في السعودية مقطع فيديو كشفت فيه أن زوجها طلقها مقابل إعطائها سيارة مرسيدس حديثة وقالت: “والله سواها وطلقني بمرسيدس”، وعلقت على صورة نشرتها لمفاتيح السيارة: “سواها القحطاني”.

وكانت الممثلة العمانية قد صدمت متابعيها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانها خبر طلاقها بعد شهر على زواجها تقريبا. وظهرت في مقطع فيديو تحدثت فيه قليلاً عن ما حدث وقالت إن لا شيء تغير بعد زواجها وإنها كانت تؤدي كل الأعمال والمهمات بنفسها. وعلقت: “كان مغشي علي” ووجهت رسالة الى طليقها: “معك ودونك أنا نفس الشي… لا رفعتني ولا شي”.





