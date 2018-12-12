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زوج شكران مرتجى ممثل سوري شهير.. تعرفوا عليه!

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Shoukran Mortaja111

لربما كثير من الجمهور لا يعرف من هو زوج الممثلة السورية ​شكران مرتجى​، خصوصاً أن حياتها الشخصية ولاسيما العاطفية بعيدة عن الإعلام، كما أنه قليلاً ما نراهما معاً.
Shoukran Mortaja alaa kassem
مرتجى تزوجت عام 2008 سراً من الممثل السوري علاء القاسم، الأمر الذي خوّلها الحصول على الجنسية السورية بعد اربع سنوات من زواجهما.

و​علاء القاسم​هو ممثل سوري شهير تميّز بعدد كبير من الأدوار المهمة في الدراما السورية منها “باب الحارة” و”سايكو” و”سنعود بعد قليل” و”الدبور” و”أهل الراية”.

ولم يرزق الثنائي إلى اليوم بأولاد، وكانت تحدثت مرتجى عن هذا الموضوع، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بأنها محرومة من الأمومة لأنها تعتبر أن جميع أطفال عائلتها هم أولادها، وأنها تمارس الأمومة معهم ومع والدتها التي تعتبرها طفلتها المدللة.

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