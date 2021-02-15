اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية صابرين التى نشرت عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”. شهدت ظهورها مع زوجها رجل الأعمال «طارق صادق جلال»، واللافت في الكثير من تلك الصور أنها تتمنى أن تبتعد عنهما “عين الحسود”، وهو ما أثار إهتمام الكثير من المتابعين.

يُشار إلي أن الفنانة صابرين تزوجت مرتين، أولهما من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف»، وأنجبت منه إبنها (نور)، ولكن بعد قرار الاعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب، أما زواجها الثاني فكان من «طارق صادق جلال»، وانجبت منه ثلاث أبناء هم: (يوسف وعلي وعُمر) وقالت أنها كانت الزوجة الثانية في حياة زوجها وقبلت بذلك لأنه كان صادق معها، ولآن زوجته الأولي سنغافورية أمريكيه قائلة: “لو كانت الأولى مصرية مكنتش هوافق خالص”.

وأوضحت صابرين أن زوجها لم يقدم على زواجها إلا بعد إخطار زوجته الأولى، واصفة إياها بأنها: “حد كان محترم إلى أبعد الحدود وعلمتني الأدب، ولما كانت عايشة هنا كانت بتذاكر لإبني “نور”.. مع ابنها، ولما كانوا بييجوا عندي كنت بعملهم أكل هما الاتنين”. وشددت صابرين على أنها لن تقبل أن تصبح زوجة ثانية لرجل متزوج من مصرية، قائلة إن زوجها انفصل عن زوجته الأولى، ومازالت على علاقة طيبة بها وتتواصل معها في المناسبات المختلفة.

وعلي الصعيد الفنى، انتهت صابرين من “فيلم النمس والإنس” واحتفلت بانتهاء التصوير بإستوديوهات المخرج شريف عرفة بصورة جمعتها بالنجوم محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد ومنة شلبى، استعدادًا لعرضه فى السينمات في الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعدما كشفت الشركة المنتج والفنان محمد هنيدي مؤخراً عن البوستر الرسمي للفيلم.

“فيلم النمس والإنس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.