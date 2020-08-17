شاركت الممثلة السورية ​صباح الجزائري نجمة “مسلسل باب الحارة” الشهير، جمهورها ومتابعيها​ عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصوره لها ظهرت فيها الى جانب زوجها اللبناني رباح التقي، وعلّق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على الصورة متمنين ان تعيش صباح دوماً بسعادة مع عائلتها.

يُشار إلي أن صباح الجزائري متزوجة منذ سنوات من اللبناني رباح التقي، ولها منه 3 أبناء إبنتين هما رشا التقي وترف التقي وإبن آخر إسمه كرم، وقد أطلت رشا مع والدتها في باب الحارة، حين جسدت شخصية “هدى” زوجة “عصام” الذي قام بدوره ​ميلاد يوسف​، لكنها غابت بعدها عن المسلسل وتركت عالم التمثيل.

كما نشرت صباح الجزائري صورة لزوجها منفرداً ووجهت له رسالة حب واحترام كتبت فيها معلقة: “بحسد حالي عليك وبحبك كتير يا سندي ورفيق عمري..بتمنالك طول العمر والصحة وبتمنى من ربي يحميك وما يحرمني منك أبداً .. #الصباح_رباح #أبوالكرم”.

وبالتعريف عن الفنانة صباح الجزائري، يذكر أنها ممثلة سورية ​ولدت في دمشق في العام 1955، ونشأت وترعرعت الى جانب شقيقتها الكبرى الممثلة السورية ​سامية الجزائري​، وبدأت منذ الصغر تهتم بموهبتها بالتمثيل، كما أنها لقبت بـ”سندريلا الشاشة السورية”، هذا اللقب الذي أطلق عليها منذ سنوات بسبب أدوارها المميزة وأدائها المحترف في التمثيل، فعاشت أدوارها في ذاكرة الجمهور الذي لا يمكنه على سبيل المثال أنه ينسى شخصية “أم عصام” في مسلسل “​باب الحارة​” ولا “أم هاشم” في “مسلسل ​الخوالي​”.

“أم عصام” نجمة كل مواسم “باب الحارة”

في العام 2006 وبعد تألقها بأعمالها الدرامية السابقة وقع الإختيار على صباح الجزائري لتلعب أحد أدوار البطولة في المسلسل السوري الأشهر خلال السنوات الماضية وهو مسلسل باب الحارة، حيث قدمت من خلاله أشهر شخصياتها وهي شخصية “أم عصام”، ولم تغب عن كل أجزاء العمل الـ9 بل شاركت فيها كلها معلنة نيتها المشاركة بالأجزاء الجديدة ايضا، وبالرغم من أنها تعرضت لأزمة في صوتها عام 2014 نتيجة عملية جراحية أجرتها، الا انها لم تتردد في المشاركة في الجزء السادس من العمل الذي تزامن مع مشكلة صوتها، فأطلت بـ”باب الحارة” واستكملت مشوار البطولة فيه، علما ان الجميع لاحظ تغيرا في صوتها.