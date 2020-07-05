أجرى الفنان ” أحمد كمال ” الزوج السابق للفنانة ” عبلة كامل ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه على قناة الحدث اليوم كاشفا حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتزالها .

فنفى أحمد كمال اعتزال عبلة كامل وأكد على إنها لا تمتلك أية حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي حتى تدخل وتكتب أخبارا عن لسانها وإنها تمتلك هاتفا قديما لا يوجد به إنترنت .

وعن الصفحات الموثقة التي تحمل إسمها أشار الى أنها مزورة ولا علاقة لها بها وإنها تقدمت ببلاغ إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت ضد هذه الصفحات .

وأشار إلى إنها ابتعدت عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة حتى انتهاء جائحة كورونا وإنها في انتظار أعمال وأدوار مناسبة وتليق بها .

يذكر أن الفنان أحمد كمال كان متزوجا من عبلة كامل ولديه منها إبنتين .