شاركت الفنانة المصرية عبير صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رومانسي جمعها بزوجها رجل الاعمال أيمن البياع.

وظهر البياع وهو يراقص زوجته زوجته على انغام اغنية “الترند الاول” للفنان مهند زعيتر قبل ان يقوم بتقبيلها.

وعلقت عبير صبري على الفيديو متغزلة بزوجها حيث كتبت “حبيبي الرجل المثالي ”.

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة عبير صبرى على حضور فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى بصحبة زوجها رجل الاعمال أيمن البياع وظهرا بإطلالة جذابة وساحرة .

وظهرت عبير بفستان أورنچ بقماش لامع بخيوط ذهبية، وبصيحة «ون شولدر» وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.