زوج مشاعل الشحي: زواجنا مهدد بالانفصال وهذا قرارنا مع بداية العام الجديد

لمتابعينا الكرام والغالين ع قلوبنا انا و مشاعل.💔 . . رسالتنا اليوم موجهة للجميع, نحن خذنا قرار و بعون الله بنفذه وهو انه نحتفظ بحياتنا الشخصية لنفسنا و ما نشاركها بالصورة اللي تعودتو عليها.. . . نعم ، نحن و بطيب نية كنا نشاركم تفاصيل حياتنا ولكن للاسف كثرة الكلام السلبي و التجريح كان بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال اكثر من مرة وهذا اللي نقول عنه: ” كلام الناس يخرب البيوت “. . . ولاننا نخطط لبناء أسرة فالأفضل فعلا انا نحتفظ بخصوصية حياتنا الشخصية ! ولان محبتكم مهمة لنا كثير ولأن فعلا ما يقدر الإنسان يعيش في وسط كره و كلام تجريح و نقد، فقررنا هالشي مب ضعف او تراجع وإنما احترامًا للجميع. . . محبة المجتمع و تقبل المجتمع لنا شي مهم جدا ، وهناك فئة تأثرت من النقد السلبي وشكل بداخلهم كره لنا من غير ما يعرفونا مجرد مايشوفونه من نقد من الآخرين … يمكن حياتنا العفوية ما تعجب البعض وهالشي نحترمه لهذا السبب خذنا هالقرار الإيجابي في بداية هذي السنة . . اريد اوجه كلمة شكر و إمتنان خاصة لكل اللي انتقدونا طول مسيرتنا في السوشال ميديا و كلامهم كان لا يخلو من التجريح و الكره .. شكرا لكم كنتو درس تعلمنا منه الكثير و نحن ما نبادلكم الكره نفسه و متابعينا الكرام بنكون معاكم دايمن و شغلنا في الدعايات مستمر و حياتنا مستمرة لكن ببعض الخصوصية اللازمة لنعيش بسلام انا وزوجتي مشاعل . شكرا لكم ❤️