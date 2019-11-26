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زوج ملكة كابلي يفاجئها باحتفال رومانسي مذهل.. شاهدوا ردة فعلها!

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ملكة كابلي

ملكة كابلي

نشرت الميكب أرتيست السعودية ملكة كابلي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات كشفت فيه عن مفاجأة غير متوقعة من زوجها أحمد السالم.
وأظهر الفيديو لقطات رومانسية جمعت الزوجين حيث قام بأخذ زوجته للعشاء في الخارج لتتفاجأ بسيارة ليموزين فخمة وكبيرة مزينة من أجلها وعندما تعود للمنزل تتفاجأ بالورود في كل مكان حيث أهداها 500 وردة عن كل يوم قضاها معها بعد الزواج والبالونات على شكل اسمها تزين كل غرف المنزل في مشهد رومانسي أسر قلبها.
وعبرت ملكة كابلي عن سعادتها بما فعله زوجها وشكرته.
وكان الزوجان قد استقبلا منذ أسابيه مولودتهما الأولي “قمر”.

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