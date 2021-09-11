نشر الممثل ” محمود المهدي ” زوج الممثلة الشابة ” منة عرفة ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تجمعه بطليقته الثانية .

وذلك على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بعد نشره لصورة تجمع طليقته بمنة عرفة وعلق عليها قائلا : ” الزوجة الثانية والزوجة الثالثة ” .

وظهر محمود المهدي في الصورة من حفل زفافه على زوجته الثانية وهما بداخل سيارة مرتديا بدلة سوداء وترتدي زوجته فستانا أبيض .

وكتب في تعليقه عليها موجها رسالة إلى منتقديه : ” دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير .. إنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا ” .

وتابع : ” والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك .. طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلوبكم ” .

وأثارت هذه الصورة الجدل بين المتابعين خاصة مع اقتراب موعد زفاف الممثل محمود المهدي على منة عرفة بعد إحتفالهما بعقد قرآنهما منذ بضعة أسابيع .